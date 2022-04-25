Путин подписал указ о государственной информсистеме против коррупции «Посейдон»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин утвердил положение о государственной информационной системе в области противодействия коррупции под названием «Посейдон». Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник 25 апреля.

Согласно документу, в «Посейдон» содержится информация о несоблюдении различных ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции.

— Администрация президента Российской Федерации является координатором государственной информационной системы «Посейдон». Федеральная служба охраны Российской Федерации выполняет функцию оператора системы «Посейдон», — говорится в указе.

Отмечается, что методическую и консультационную поддержку по вопросам использования системы будет Минтруда, РФ.

До этого профессор факультета социальных наук исследовательского университета Высшая школа экономики Леонид Поляков допустил появление новых видов наказания за коррупцию. По мнению профессора, давление, оказываемое западными санкциями и возможным отказом от российского сырья, создает предпосылки для пристального наблюдения за любыми коррупционными схемами и прямым воровством бюджетных средств.