Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Колокольцев наградил бурятского участкового, предотвратившего нападение на оперативников

Евгений Белоусов

Происшествия
Колокольцев наградил бурятского участкового, предотвратившего нападение на оперативников
Фото: Пресс-центр МВД России

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев наградил участкового из Бурятии, который предотвратил нападение на следственно-оперативную группу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 25 апреля.

По ее словам, в полицию поступила информация о незаконной рубке деревьев. Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов обнаружили спиленные сосны и прицеп злоумышленников.

— Внезапно сотрудники полиции увидели, что к ним приближаются неизвестные, лица которых скрыты под черными масками. Мужчины вели себя агрессивно и попытались воспрепятствовать работе сотрудников правоохранительных органов, — рассказала Волк.

В тот момент, когда нападавшие стали громить полицейский автомобиль, участковый несколько раз выстрелил и обезвредил их. Полиция задержала пятерых человек, у троих из которых уже были судимости за тяжкие преступления. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Участкового наградили медалью МВД России «За доблесть в службе», передает «МВД Медиа».

До этого стало известно, что жителя Тульской области задержали за убийство и стрельбу по спецназовцу. По данным ведомства, 10 апреля 67-летний житель села Шилова поругался со своей соседкой: та сделала ему замечание о том, что он находится на улице в пьяном виде. В ответ на это мужчина два раза выстрелил в нее из охотничьего ружья и скрылся. От полученных травм 42-летняя женщина скончалась на месте.

награждение Владимир Колокольцев Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces, или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте