Колокольцев наградил бурятского участкового, предотвратившего нападение на оперативников

Фото: Пресс-центр МВД России

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев наградил участкового из Бурятии, который предотвратил нападение на следственно-оперативную группу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 25 апреля.

По ее словам, в полицию поступила информация о незаконной рубке деревьев. Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов обнаружили спиленные сосны и прицеп злоумышленников.

— Внезапно сотрудники полиции увидели, что к ним приближаются неизвестные, лица которых скрыты под черными масками. Мужчины вели себя агрессивно и попытались воспрепятствовать работе сотрудников правоохранительных органов, — рассказала Волк.

В тот момент, когда нападавшие стали громить полицейский автомобиль, участковый несколько раз выстрелил и обезвредил их. Полиция задержала пятерых человек, у троих из которых уже были судимости за тяжкие преступления. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Участкового наградили медалью МВД России «За доблесть в службе», передает «МВД Медиа».

До этого стало известно, что жителя Тульской области задержали за убийство и стрельбу по спецназовцу. По данным ведомства, 10 апреля 67-летний житель села Шилова поругался со своей соседкой: та сделала ему замечание о том, что он находится на улице в пьяном виде. В ответ на это мужчина два раза выстрелил в нее из охотничьего ружья и скрылся. От полученных травм 42-летняя женщина скончалась на месте.