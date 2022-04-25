Сергей Лавров: недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность подобного конфликта не стоит недооценивать. Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телешоу «Большая игра» на Первом канале.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в начале года «пятерка» постоянных членов Совета безопасности ООН сделала официальное заявление о недопустимости ядерной войны.

— Мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать, — подчеркнул Лавров.

По словам российского министра, Москва «уже делает немало» для разрешения нынешнего кризиса. Глава дипведомства заметил, что российская сторона еще при администрации экс-президента США Дональда Трампа выступала за подтверждение на высшем уровне заявления глав СССР и Соединенных Штатов Михаила Горбачева и Рональда Рейгана 1987 года о недопустимости ядерной войны.

При этом Лавров отметил, что российской стороне тогда не удалось убедить американских коллег в необходимости подобного шага. При этом с администрацией Джо Байдена удалось договориться и такое заявление было сделано в июне прошлого года во время саммита в Женеве.

В минувшую субботу, 23 апреля, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты готовят новые провокации с целью обвинения России в применении химического, биологического и тактического ядерного оружия.