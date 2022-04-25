Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Лавров: недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы

Егор Провоторов

В мире
Сергей Лавров: недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы
Фото: Пресс-служба Госдумы

Недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность подобного конфликта не стоит недооценивать. Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телешоу «Большая игра» на Первом канале.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в начале года «пятерка» постоянных членов Совета безопасности ООН сделала официальное заявление о недопустимости ядерной войны.

— Мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать, — подчеркнул Лавров.

По словам российского министра, Москва «уже делает немало» для разрешения нынешнего кризиса. Глава дипведомства заметил, что российская сторона еще при администрации экс-президента США Дональда Трампа выступала за подтверждение на высшем уровне заявления глав СССР и Соединенных Штатов Михаила Горбачева и Рональда Рейгана 1987 года о недопустимости ядерной войны.

При этом Лавров отметил, что российской стороне тогда не удалось убедить американских коллег в необходимости подобного шага. При этом с администрацией Джо Байдена удалось договориться и такое заявление было сделано в июне прошлого года во время саммита в Женеве.

В минувшую субботу, 23 апреля, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты готовят новые провокации с целью обвинения России в применении химического, биологического и тактического ядерного оружия.

Сергей Лавров МИД РФ Ядерное оружие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces, или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте