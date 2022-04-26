Салтыков попросил жену и детей об эвтаназии в случае тяжелой болезни

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Известный российский певец Виктор Салтыков признался, что в случае тяжелого инсульта он не хотел бы стать обузой для своих родных. О своем решении он предупредил жену и детей, сообщается 25 апреля.

Артист заметил, что для него это страшная вещь, поэтому он сказал родственникам, что если его нельзя будет поднять, то нужно будет применить эвтаназию. Он назвал это цивилизованным способом уйти из жизни, поэтому посетовал, что подобный способ избавить родных из мучений запрещен в России.

В эфире телепрограммы «Звезды сошлись» он также прокомментировал инсульт своего коллеги Бориса Моисеева, подчеркнув, что тот всегда был одиноким человеком, пишет «Газета.ру».

Для любого больного человека очень важно сочувствие людей, которые у него в памяти остались. Можно насильно даже приезжать, потому что больной иногда может неадекватно оценивать ситуацию, – добавил Салтыков.

Ранее концертный директор Моисеева Сергей Горох рассказал о самочувствии известного певца. По его словам, известный артист, вопреки слухам, чувствует себя «нормально» и не прикован к кровати, как о том заявляют нерадивые СМИ.