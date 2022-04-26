Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Салтыков попросил жену и детей об эвтаназии в случае тяжелой болезни

Егор Провоторов

Общество
Салтыков попросил жену и детей об эвтаназии в случае тяжелой болезни
Фото: Youtube / Super!

Известный российский певец Виктор Салтыков признался, что в случае тяжелого инсульта он не хотел бы стать обузой для своих родных. О своем решении он предупредил жену и детей, сообщается 25 апреля.

Артист заметил, что для него это страшная вещь, поэтому он сказал родственникам, что если его нельзя будет поднять, то нужно будет применить эвтаназию. Он назвал это цивилизованным способом уйти из жизни, поэтому посетовал, что подобный способ избавить родных из мучений запрещен в России.

В эфире телепрограммы «Звезды сошлись» он также прокомментировал инсульт своего коллеги Бориса Моисеева, подчеркнув, что тот всегда был одиноким человеком, пишет «Газета.ру».

Для любого больного человека очень важно сочувствие людей, которые у него в памяти остались. Можно насильно даже приезжать, потому что больной иногда может неадекватно оценивать ситуацию, – добавил Салтыков.

Ранее концертный директор Моисеева Сергей Горох рассказал о самочувствии известного певца. По его словам, известный артист, вопреки слухам, чувствует себя «нормально» и не прикован к кровати, как о том заявляют нерадивые СМИ.

Шоу-бизнес Эвтаназия звезды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces, или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте