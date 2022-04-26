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В Госдуму внесли законопроект об амнистии за нарушения ПДД

Егор Провоторов

Общество
В Госдуму внесли законопроект об амнистии за нарушения ПДД
светофор

В Государственную думу внесен проект постановления об объявлении амнистии для граждан, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения. Проект документа внесен в нижнюю палату парламента во вторник, 26 апреля, депутатами от фракции ЛДПР.

Документ предусматривает объявление амнистии в отношении лиц, которые совершили административные правонарушения в области ПДД, предусмотренные главой 12 Кодекса РФ о соответствующих нарушениях закона (КоАП), пишет РИА Новости.

Эта часть свода законов подразумевает административную ответственность в том числе за управление автомобилем водителем, не имеющим при себе документов, а также нарушение правил применения ремней безопасности и других аналогичных нарушений. При этом амнистированные граждане все также будут обязаны возместить вред, нанесенный в результате совершенных ими правонарушений.

На прошлой неделе стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции не будут привлекать водителей к ответственности за мелкие нарушения правил дорожного движения, однако будут активно пресекать случаи вождения в состоянии алкогольного опьянения.

Госдума ПДД Амнистия
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