Прибалтийские страны начали покупать больше российской электроэнергии

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Прибалтийские государства продолжают закупать у России электроэнергию и даже двукратно увеличили поставки в марте по сравнению с январем, сообщает во вторник, 26 апреля, телеканал TV3.

Подчеркивается, что объем закупок увеличился почти до 600 тысяч мегаватт-часов, несмотря на принятое операторами системы этих стран решение ввести ограничения на импорт электроэнергии из России.

Чтобы соблюсти вышеуказанные ограничения, в Эстонии намерены построить малый модульный реактор. В Латвии пока только изучают возможности присоединения к проекту соседнего государства, пишет РИА Новости.

Министр экономики Латвии Янис Витенбергс при этом заявил, что до реализации проекта возведения реактора в Эстонии еще «очень далеко». В латвийской энергетической компании подтвердили, что не отказываются от идеи коллег из другого прибалтийского государства, однако на данный момент исследуют влияние атомной энергетики на общий рынок.

В начале апреля стало известно, что в Литву, Латвию и Эстонию перестал поступать газ из России. Об этом сообщил глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдис Барисс.