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СМИ: Российский газ перестал поступать во все страны Прибалтики

Юлия Курганова

Экономика
СМИ: Российский газ перестал поступать во все страны Прибалтики
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

С начала апреля в Литву, Латвию и Эстонию перестал поступать газ из РФ. Об этом сообщил глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдис Барисс.

Он отметил, что решение России принимать оплату за природный газ от недружественных стран в рублях дало сигнал прибалтийским странам резко снизить объемы поставок, потому что на них «больше нельзя полагаться».

— С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала, — подчеркнул Барисс, передает издание Jauns.

В настоящее время газ поставляют Клайпедский терминал сжиженного газа и Инчукалнское подземное газохранилище, причем в последнем «нетипично много газа для этого периода», рассказал он.

2 апреля сообщалось, что Литва заявила о полном отказе от российского газа. В этот день импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю.

23 марта Владимир Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.

31 марта Путин подписал указ, который обязывает недружественные страны оплачивать энергоресурсы рублями. По его словам, теперь таким государствам придется открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.

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