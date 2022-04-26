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В Роскачестве дали советы владельцам гаджетов, которые могут снять с производства

Егор Провоторов

Технологии
В Роскачестве дали советы владельцам гаджетов, которые могут снять с производства
Фото: depositphotos

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества во вторник, 26 апреля, дали рекомендации владельцам смартфонов и иных гаджетов, которые в скором времени могут быть сняты с производства.

По информации ведомства, сразу несколько моделей могут быть сняты с производства американской компанией Apple. Речь идет о всей линейке iPhone 11. При этом, по данным специалистов, «купертиновцы» также планируют снять с производства и более новые модели.

— Поддержка компанией даже довольно старых устройств в течение продолжительного времени до сих пор еще не стала повсеместным явлением. Своеобразным рекордсменом остается Apple, которая, например, поддерживала iPhone 5s в течение шести лет, <...>. Поэтому даже если вы узнали, что Apple перестал выпускать вашу модель, вы все равно сможете ее обновлять без всяких проблем, – пояснили в Роскачестве «Известиям».

Одновременно с этим специалисты подчеркнули, что при поломке девайса ремонт обойдется достаточно дорого. Также они предупредили о возможности попадания смартфона к обманщикам, которые могут поставить на устройство поддельные запчасти.

При этом в Роскачестве напомнили, что практика многолетней поддержки девайсов не распространена среди устройств на Android, поэтому некоторые модели телефонов от китайских и корейских производителей могут получать лишь одно обновление за «жизненный цикл».

Специалисты предупредили, что многие производители мобильных устройств предлагают лишь два года обновлений операционной системы с момента выпуска модели.

На прошлой неделе стало известно, что сотовая компания «Мегафон» начала продавать подержанные смартфоны.

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