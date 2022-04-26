Кадыров пообещал миллион долларов за координаты «дудаевцев» и «мансуровцев»

Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во вторник, 26 апреля, пообещал награду в размере одного миллиона долларов США тому, кто укажет точное местоположение так называемых батальонов имени Шейха Мансура и Джохара Дудаева. Об этом он объявил на своем канале в мессенджере Telegram.

Отмечается, что эти вооруженные формирования открыто выступают против присутствия кавказской республики в составе Российской Федерации. Они также принимают участие в боевых действиях на Украине на стороне официального Киева.

— Мы их должны уничтожить. Или они должны стать на колени и попросить прощения у своего народа, — говорится в сообщении Рамзана Кадырова.

Политик напомнил, что командир одного из батальонов ранее покинул республику, сбежав «как курица», надев синее платье.

Накануне в понедельник, 25 апреля, глава Чечни рассказал о полном освобождении города Рубежное на территории Луганской народной республики от украинских националистов. По словам Кадырова, в настоящее время подразделения российской армии и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения зданий города, добивая остатки бандеровцев.