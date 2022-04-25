Кадыров сообщил о полном освобождении Рубежного от националистов

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Город Рубежное в Луганской народной республике (ЛНР) полностью освобожден от украинских националистов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 25 апреля.

По его словам, об освобождении города ему сообщил его советник Апты Алаудинов. Спецподразделения «Ахмат» совместно с военными ЛНР атаковали последние позиции украинцев в городе и нанесли им серьезные потери.

— Сейчас подразделения российской армии и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения зданий города Рубежное, добивая остатки бандеровцев. Поздравляю жителей город Рубежное с освобождением от преступного режима! — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Днем ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что засевшим на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинским националистам «осталось недолго». Однако он добавил, что ситуация в самом Мариуполе все еще остается непростой.

До этого Рамзан Кадыров заявил, что Россия «окончательно и бесповоротно» взяла Мариуполь. По его словам, до прихода в город российских войск украинские националисты успели тщательно подготовиться и даже взяли в заложники десятки тысяч мирных жителей.