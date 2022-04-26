Стало известно о новой маскировке, которую использует российская армия
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Вооруженные силы РФ в рамках спецоперации на Украине применяют новый вид маскировки, снижающий заметность военной техники в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.
— Маскировка представляет собой синтетический материал, который надевается сверху на технику в виде чехлов или покрытий. Материал снижает уровень теплового излучения, например, танка в несколько раз, так что он практически сливается с фоновой поверхностью, — пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Собеседник агентства также подчеркнул, что дальность обнаружения техники в радиолокационном диапазоне значительно сокращается благодаря этой маскировке.
Разъясняется, что в первую очередь подобный инструмент применяется в целях снижения заметности вооружений вражескими беспилотниками, а также самолетами-разведчиками противника.
— В рамках спецоперации различные виды такой маскировки применяются на оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер», а также на новейших танках Т-90М «Прорыв», — подчеркнул собеседник агентства.
Накануне Великобритания объявила о запрете на экспорт в Россию технологий, «которые могут наносить вред Украине».