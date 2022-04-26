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Лондон запретил экспорт в РФ технологий, которые «могут использоваться против Украины»

Егор Провоторов

В мире
Лондон запретил экспорт в РФ технологий, которые «могут использоваться против Украины»
Фото: Unsplash

Великобритания со вторника, 26 апреля, вводит запрет на экспорт в Россию технологий и продукции, которые могут «использоваться против Украины». Об этом сказано в недавнем заявлении департамента по международной торговле этой страны.

В уточнении к документу, опубликованному британским ведомством, сказано, что такими товарами могут быть устройства, предназначенные для мониторинга и перехвата, пишет РИА Новости.

О каком-либо конкретном оборудовании и технологиях идет речь, на данный момент не уточняется. Эта мера, по словам представителей британского ведомства, должна поспособствовать закрытию всех существующих лазеек для приобретения вышеуказанных товаров и технологий на территории Соединенного Королевства.

В минувшее воскресенье, 24 апреля, британская газета The Telegraph написала, что экономика Великобритании потеряет более 6 миллиардов фунтов стерлингов из-за антироссийских санкций. В материале издания уточняется, что такие колоссальные убытки Лондон понесет из-за рестрикций в адрес Москвы в последующие девять лет.

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