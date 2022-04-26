Архитектурный ансамбль XIX века отреставрируют в Замоскворечье

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Пятницкая улица, 2/38с2 Карта всех событий

На сайте единой информационной системы в сфере закупок провели открытый конкурс по сохранению фасадов и кровли объекта культурного наследия регионального значения, который был построен в конце XVIII — начале XIX века. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— По итогам состоявшегося конкурса приведут в порядок жилой дом с лавками в центре Москвы. В рамках договора запланирована реставрация лицевых фасадов и кровли, выполнить которые необходимо в соответствии с требованиями по сохранению исторического облика зданий и проектом реставрации. В прошлом году состоялся 41 конкурс на выполнение ремонтно-реставрационных работ различных объектов, — рассказал он.

Глава департамента добавил, что процесс будет разбит на несколько блоков — реставрацию фасадов и крыши, расчистку чердачных помещений и обработку поверхностей. Здание расположено по адресу улица Пятницкая, дом 2/38, строение 1–2, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что для восстановления монумента «Покорителям космоса» в столице объявлен конкурс реставраторов.

В ходе работ специалисты отреставрируют экстерьерную часть объекта. Она состоит из гранитных и титановых поверхностей, кирпичной кладки, элементов из бронзы.