Самая крупная за последние два года донорская акция прошла в столице

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В честь Национального дня донора в столице состоялась самая крупная выездная донорская акция впервые с начала действия ограничительных мер, связанных с коронавирусной пандемией. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— На протяжении пяти дней проходила крупнейшая за последние два года донорская акция. В ней приняли участие 1719 человек. За время проведения акции мы собрали 773 литра цельной крови. Все собранные на акции компоненты донорской крови мы передадим в городские больницы для спасения жизни и здоровья пациентов. Кровь является уникальным компонентом системной терапии, полноценных аналогов ему пока не создано, а потребность в донорской крови сохраняется постоянно, — рассказала главный врач Центра крови имени О.К. Гаврилова Ольга Майорова.

Данное мероприятие проходило в технопарке Московского центра инновационных технологий в здравоохранении комплекса соцразвития Москвы, Центре крови имени О.К. Гаврилова, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, МГУТУ имени К.Г. Разумовского, РУДН и МГУУ Правительства Москвы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в прошлом году звание «Почетный донор Москвы» получили 427 горожан. Для получения звания необходимо сдать цельную кровь в медицинских организациях, подведомственных столичному департаменту здравоохранения, 20 и более раз.