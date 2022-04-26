Более 130 столичных компаний воспользовались cервисом подбора альтернативных поставщиков

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Больше 130 столичных компаний обратились к сервису подбора альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и материалов в Москве. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Более 50 заявителей попросили помочь найти нужные товары, а свыше 70 сами захотели стать альтернативными поставщиками для промышленных предприятий столицы, — сказал заместитель мэра Москвы о вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что сервис стал востребован из-за разрыва кооперационных цепочек между московскими и иностранными производителями, ввиду которого заводы начали искать необходимое сырье и комплектующие внутри страны.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что для предприятий открыта возможность обратиться на антикризисную горячую линию поддержки промышленности.

С середины марта туда поступило более 200 звонков. 50 поступивших звонков было связано с действующими в городе мерами поддержки. 30 компаний обратились с вопросами и предложениями, относящимися к работе сервиса подбора альтернативных поставщиков, передает официальный сайт мэра Москвы.

25 апреля столичным предпринимателям рассказали о работе сервиса «Помещения в аренду». Он позволяет компаниям найти площадки для работы.