Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали о работе сервиса ЕМИАС

Араз Салехов

Город
Москвичам рассказали о работе сервиса ЕМИАС
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Жителям столицы рассказали о работе сервиса единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Мы уже десять лет занимаемся цифровизацией московской медицины. Цифра для нас — не самоцель, но она становится важным инструментом для внедрения качественных изменений в здравоохранение. Цифровизация позволяет помочь врачу: она уменьшает объем бумажной волокиты и дает ему дополнительную поддержку. А для пациента повышает качество и доступность помощи, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Развитие данной системы началось еще в 2011 году. На сегодняшний день она объединяет сотни медицинских учреждений, миллионы пациентов и тысячи врачей.

ЕМИАС упростила многие процессы в столичной медицине и позволила создать удобные каналы взаимодействия как между врачом и пациентом, так и между медицинскими специалистами, амбулаторным и стационарным звеном, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что с помощью интернета жители столицы смогли записаться к медикам уже более 400 миллионов раз. Из этого количества свыше 25 миллионов записей пришлось только на текущий год.

ЕМИАС Москва онлайн-запись
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces, или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте