Москвичам рассказали о работе сервиса ЕМИАС

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Жителям столицы рассказали о работе сервиса единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Мы уже десять лет занимаемся цифровизацией московской медицины. Цифра для нас — не самоцель, но она становится важным инструментом для внедрения качественных изменений в здравоохранение. Цифровизация позволяет помочь врачу: она уменьшает объем бумажной волокиты и дает ему дополнительную поддержку. А для пациента повышает качество и доступность помощи, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Развитие данной системы началось еще в 2011 году. На сегодняшний день она объединяет сотни медицинских учреждений, миллионы пациентов и тысячи врачей.

ЕМИАС упростила многие процессы в столичной медицине и позволила создать удобные каналы взаимодействия как между врачом и пациентом, так и между медицинскими специалистами, амбулаторным и стационарным звеном, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что с помощью интернета жители столицы смогли записаться к медикам уже более 400 миллионов раз. Из этого количества свыше 25 миллионов записей пришлось только на текущий год.