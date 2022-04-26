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Почти 14 миллионов тюльпанов украсят Москву к майским праздникам

Араз Салехов

Город
Почти 14 миллионов тюльпанов украсят Москву к майским праздникам
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На столичных улицах высадят почти 14 миллионов тюльпанов. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Осенью сотрудники городских служб провели работы по высадке луковиц тюльпанов, традиционно они распустятся к майским праздникам. В этом году столичные набережные, улицы, площади и скверы, общественные пространства украсят почти 14 миллионов тюльпанов, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров, — рассказал он.

В городе высадили тюльпаны разных сортов, среди них — «Стронг Голд» с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный «Апельдорн», белый «Роял Вирджин» и «Шуга Лав» нежно-розового оттенка.

Всего в этом году Москву украсят более 55 миллионов цветов, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также стало известно, что на ВДНХ к началу мая распустится около 1,5 миллиона луковичных цветов.

Тюльпаны сорта «шоувиннер» распустятся раньше всех. Их можно будет увидеть около памятника В. И. Ленину перед павильоном № 1 «Центральный». Отмечается, что у «Москвариума» вырастут розовые тюльпаны «джамбо пинк», в Рязанском сквере — красные «Абба», около фонтана «Дружба народов» — яркие оранжевые «принцессы Ирен».

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