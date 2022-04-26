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Жилой дом в стиле ампир отремонтируют в Щукино в мае

Александр Афонин

Город
Жилой дом в стиле ампир отремонтируют в Щукино в мае
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Маршала Новикова, 9 Карта всех событий

В мае начнется капитальный ремонт жилого дома, построенного в стиле ампир. Он расположен в столичном районе Щукино. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР) Москвы во вторник, 26 апреля.

— Главное при проведении работ — обеспечить сохранение уникального портрета дома. Специалисты бережно восстановят и дофрагментуют в местах утрат архитектурный декор, — сказал заместитель генерального директора ФКР Владимир Кожиченков.

Он добавил, что в процессе ремонта будут использоваться современные технологии, чтобы с максимальной точностью сохранить исторический облик всех объектов.

Специалисты произведут расчистку плоскостей, заделают трещины в конструкциях здания, покроют места намокания современным антигрибковым и укрепляющим средством.

Отмечается, что особое внимание уделят балконным плитам, восстановлению сложных кронштейнов и балюстрады, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне стало известно, что жилой дом института «Моспроект» в Сокольниках капитально отремонтируют. Здание является одним из самых архитектурно значимых в Сокольническом районе.

Район Щукино Москва Капитальный ремонт
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