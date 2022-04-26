Территорию трамвайного парка и паровозного депо приспособят под общественный центр в столице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Новорязанская улица, 23с1 Карта всех событий

В столице приспособят под общественный центр территорию трамвайного парка и паровозного депо в Красносельском районе. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщила пресс-служба комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение об установлении видов разрешенного использования (ВРИ) и корректировке проекта межевания территории по адресу: ул. Новорязанская, вл. 23, стр. 1-6/8 (ЦАО), — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что установление ВРИ даст возможность на рассматриваемом земельном участке площадью 3,13 гектара осуществить приспособление под современное использование выявленных объектов культурного наследия. В частности, ансамбля зданий Рязанского трамвайного парка 1910-1911 годов, архитектурной мастерской Поливанова и паровозного депо Московско-Рязанской железной дороги 1890-х годов, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Также стало известно, что согласована проектная документация для работ по приспособлению «Гаража для грузовых машин» архитектора Константина Мельникова в Басманном районе под Музей транспорта.