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Пять домов с подземным паркингом возведут в составе ЖК «Лучи» на западе Москвы

Александр Афонин

Город
Пять домов с подземным паркингом возведут в составе ЖК «Лучи» на западе Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Производственная улица, 6к8 Карта всех событий

На западе Москвы возведут в составе жилого комплекса «Лучи» пять жилых домов с подземным паркингом. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщила пресс-служба комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— «Группа ЛСР» получила разрешение на строительство пяти домов жилого комплекса «Лучи» на западе Москвы. Новые дома объединены в корпус 15, — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что высота строений будет варьироваться от пяти до 24 этажей. В них запланировано 2 676 квартир. Их общая площадь составит более 82 тысяч квадратных метров. Площадь строений достигнет 137 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что первые этажи отдадут под коммерческую и социально-бытовую инфраструктуру. Для аренды будет доступно 57 офисов. В корпусах откроют шесть буфетов и три кафетерия в общей сложности на 138 посадочных мест, передает агентство городских новостей «Москва».

22 апреля стало известно, что в Северном Тушине построят четыре корпуса с пешеходной аркой по программе реновации. Новостройка расположится на улице Героев-Панфиловцев.

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