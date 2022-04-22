Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Четыре корпуса с пешеходной аркой построят в Северном Тушине по реновации

Антон Махов

Город
Четыре корпуса с пешеходной аркой построят в Северном Тушине по реновации
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В Северном Тушине построят четыре жилых дома по программе реновации, новостройки расположатся на улице Героев-Панфиловцев и рассчитаны на 719 квартир. Об этом в пятницу, 22 апреля, рассказал председатель столичного комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко.

Общая жилая площадь в новых домах будет превышать 83,5 тысячи квадратных метров, квартиры будут отделаны в соответствии со стандартами программы реновации.

Комитет выдал разрешение на строительство жилых корпусов в районе Северное Тушино по адресу улица Героев-Панфиловцев, дом 31. Застройщиком выступает Московский фонд реновации жилой застройки. Документ позволяет начать строительные работы на выделенном земельном участке, приводит слова Войстратенко сайт мэра и правительства Москвы.

У новых домов будет общая подземная парковка. Первый и второй корпус будет соединять пешеходная арка с шумозащитным экраном, третий и четвертый — проход с перголой.

Первые этажи новостроек будут нежилыми, там расположатся магазины и другие точки оказания услуг. Холлы оборудуют колясочными комнатами и комнатами консьержа и охраны парковки. Дома также будут оснащены системами видеонаблюдения. Придомовую территорию обещают также благоустроить, здесь будут детские и спортивные площадки.

С начала этого года в эксплуатацию было введено 11 жилых домов по программе реновации, в них смогут заселиться более четырех тысяч жителей Москвы.

Читайте также:
Строительство Жилье Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Все мнения
О проекте