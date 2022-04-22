Четыре корпуса с пешеходной аркой построят в Северном Тушине по реновации

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В Северном Тушине построят четыре жилых дома по программе реновации, новостройки расположатся на улице Героев-Панфиловцев и рассчитаны на 719 квартир. Об этом в пятницу, 22 апреля, рассказал председатель столичного комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко.

Общая жилая площадь в новых домах будет превышать 83,5 тысячи квадратных метров, квартиры будут отделаны в соответствии со стандартами программы реновации.

— Комитет выдал разрешение на строительство жилых корпусов в районе Северное Тушино по адресу улица Героев-Панфиловцев, дом 31. Застройщиком выступает Московский фонд реновации жилой застройки. Документ позволяет начать строительные работы на выделенном земельном участке, — приводит слова Войстратенко сайт мэра и правительства Москвы.

У новых домов будет общая подземная парковка. Первый и второй корпус будет соединять пешеходная арка с шумозащитным экраном, третий и четвертый — проход с перголой.

Первые этажи новостроек будут нежилыми, там расположатся магазины и другие точки оказания услуг. Холлы оборудуют колясочными комнатами и комнатами консьержа и охраны парковки. Дома также будут оснащены системами видеонаблюдения. Придомовую территорию обещают также благоустроить, здесь будут детские и спортивные площадки.

С начала этого года в эксплуатацию было введено 11 жилых домов по программе реновации, в них смогут заселиться более четырех тысяч жителей Москвы.