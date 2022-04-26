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Росреестр подвел итоги марта по количеству зарегистрированных ДДУ

Александр Афонин

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Росреестр подвел итоги марта по количеству зарегистрированных ДДУ
Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Управление Росреестра по Москве подвело итоги марта 2022 года по количеству зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости среди административных округов столицы. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам марта, набольшее число оформленных первичных договоров находится в Новой Москве. На нее приходится четверть всех зарегистрированных сделок — 3 671 договоров.

Вторую и третью строчку рейтинга заняли Западный и Северо-Западный округа соответственно: 1 980 и 1911 ДДУ.

На четвертом месте рейтинга расположился Юго-Восточный административный округ. Здесь за месяц зарегистрировано 1 810 ДДУ.

Замыкает пятерку лидеров Южный административный округ, где в марте оформили 1 299 договоров долевого участия.

20 апреля пресс-служба Росреестра сообщила, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в марте выросло на 19 процентов в сравнении с прошлым годом. Число соглашений достигло отметки 18,2 тысячи.

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