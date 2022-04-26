Объект незавершенного строительства демонтирован в районе Марьина Роща

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Россия, Москва, Стрелецкая улица, 3с1 Карта всех событий

В районе Марьина Роща демонтировали объект незавершенного строительства. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики во вторник, 26 апреля.

— На улице Стрелецкой, владение 3, демонтировали здание аптечного склада. Работы по возведению объекта начались в 1993 году и были приостановлены в 1999 году, — сказал руководитель департамента Сергей Левкин.

Он добавил, что вопрос продолжения строительных работ либо ликвидации прорабатывался по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках оперативной группы по сокращению объектов незавершенного строительства.

Отмечается, что по результатам проверки здания было выявлено неудовлетворительное техническое состояние его конструкций. В связи с этим приняли решение о сносе объекта. В дальнейшем участок используют для размещения складских строений, передает агентство городских новостей «Москва».

22 апреля Сергей Левкин сообщил, что с начала 2022 года 11 домов по программе реновации сдали в эксплуатацию. В них смогут заселиться более четырех тысяч жителей Москвы.