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Вылетающим из России в страны ЕАЭС гражданам могут разрешить покупки в duty free

Георгий Соланович

Общество
Вылетающим из России в страны ЕАЭС гражданам могут разрешить покупки в duty free
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минпромторг одобрили предложение представителей бизнеса разрешить покупку товаров в беспошлинной зоне торговли гражданам, вылетающим из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил близкий к правительству РФ источник.

С 2019 года в ЕАЭС разрешено приобретать товары в duty free пассажирам, совершающим рейс из страны-участницы объединения в другое союзное государство. Однако согласно российскому законодательству, вылетающим из РФ гражданам в другие страны ЕАЭС запрещено совершать покупки в беспошлинной зоне.

Так, ФТС предлагает внести поправки в 380 статью закона «О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», согласно которой магазины duty free расположены так, что не вылетающие из РФ пассажиры не могут покупать там товары. Изменения в данную статью имеет право внести Минфин России.

Ведомство поддержало предложение таможенной службы, так как это может увеличить оборот магазинов беспошлинной торговли. В Минпромторге также поддержали инициативу и добавили, что разработкой проекта занимается Минфин.

Предполагается, что предложение будет представлено в правительство в середине мая. Совет ЕЭК при этом еще инициативу не обсуждал, пишут «Ведомости».

20 апреля сообщалось, что страны ЕАЭС проинвестировали в Москву почти три миллиарда долларов.

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