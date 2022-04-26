Здание для десяти судебных участков собираются возвести в Ново-Переделкине

Фото: Pixabay

Россия, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Орлово Карта всех событий

В Западном административном округе Москвы собираются построить новое административное здание. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Комитета города по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу (Москомстройинвест, участок 1 (ЗАО), — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что внесение изменений в ПЗЗ даст возможность построить здание для размещения десяти судебных участков мировых судей в районе Ново-Переделкино на свободном земельном участке площадью 0,88 гектара за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства.

Также стало известно, что в столице приспособят под общественный центр территорию трамвайного парка и паровозного депо в Красносельском районе.

Здание находится по адресу улица Новорязанская, владение 23, строения 1–6/8.