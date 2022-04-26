Рафик Загрутдинов оценил готовность новой детской поликлиники в районе Кунцево

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Академика Павлова, 40 Карта всех событий

В столице новая детская поликлиника в районе Кунцево готова на 85 процентов. Об этом во вторник, 26 апреля, рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Общая готовность новой детской поликлиники в Кунцеве на улице Академика Павлова, владение 40, составляет 85 процентов. Продолжается устройство фасадов и остекления, монтаж витражных окон, а также черновые и чистовые отделочные работы. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году, — рассказал он.

Застройщиком данного проекта выступает АНО «РСИ». Поликлиника возводится в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт +».

Композиция фасадов поликлиники также будет выполнена с учетом единой концепции, разработанной для нового стандарта, говорится в релизе.

Помимо этого, стало известно, что специалисты начали работы по возведению последней опоры левоповоротной эстакады-съезда с внутренней стороны МКАД на Юго-Восточную хорду (ЮВХ) в сторону Подмосковья.

Уточняется, что на данном этапе выполнено строительство 15 из 16 опор.