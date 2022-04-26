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СМИ: Путин обсудит с законодателями возможную отмену прямых выборов губернаторов

Полина Долганова

Политика
СМИ: Путин обсудит с законодателями возможную отмену прямых выборов губернаторов
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Петербурге, которое состоится 27 апреля, может поднять вопрос проведения выборов в Единый день голосования в 2022 году. Об этом сообщает источник.

По его данным, прямые губернаторские выборы могут отменить, а регионы перейдут на выборы через заксобрания, передает РБК.

Недавно вице-спикер Госдумы и депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет особенно востребовано молодым поколением. Для доработки соответствующего законопроекта должны быть привлечены представители широкого круга специалистов прежде, чем его одобрят во втором чтении.

До этого заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации Николай Булаев заявил, что расходы на подготовку и проведение президентских выборов в России в 2024 году составят свыше 33 миллиардов рублей. Он отметил, что данные денежные средства заложены в бюджет страны на 2023 год.

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