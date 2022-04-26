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СК возбудил уголовное дело против подполковника ВСУ за артобстрел Донецка

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
СК возбудил уголовное дело против подполковника ВСУ за артобстрел Донецка
Фото: gov.spb.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении замкомандира 56-й мотопехотной бригады ВСУ подполковника Дмитрия Герасименко и других украинских солдат за ведение прицельного артиллерийского огня по мирному населению Донецка.

В ведомстве утверждают, что 24 апреля 2022 года Герасименко и его подчиненные, находясь в населенных пунктах Водяное и Первомайское, открыли огонь по Петровскому району Донецка, где проживали мирные жители. В результате артобстрела пострадал 71-летний гражданский, а также были повреждены дома и объекты социальной инфраструктуры города.

В СК подчеркнули, что солдаты мотопехотной бригады ВСУ осознанно выполняли преступные приказы Минобороны Украины.

— При этом они нарушили положение Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II. Следственный комитет России принимает меры к установлению других украинских военнослужащих, причастных к совершению преступления, — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

До этого глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить слова основателя украинского националистического полка «Азов» Андрея Билецкого о возможном ударе ракетами «Точка-У» по участникам акции «Бессмертный полк» в Мариуполе.

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