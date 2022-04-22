СК проверит заявления об ударе «Точкой-У» по участникам «Бессмертного полка» в Мариуполе

Фото: Минобороны РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить слова основателя украинского националистического полка «Азов» Андрея Билецкого о возможном ударе ракетами «Точка-У» по участникам акции «Бессмертный полк» в Мариуполе.

— СК России проанализируют указанные высказывания, дав им уголовно-правовую оценку, а также примут исчерпывающий комплекс мер по установлению лиц, которые участвуют в подготовке преступлений против мира и безопасности человечества, — передает сообщение ведомства ТАСС.

20 апреля сообщалось, что шествие «Бессмертного полка» в Мариуполе пройдет 9 мая. По словам заместителя мэра города Виктории Калачевой, все жители с нетерпением ждут проведения акции.

До этого стало известно, что каждый желающий сможет бесплатно распечатать портреты героев к акции «Бессмертный полк». На сайте проекта можно выбрать оформление для портрета и создать штендер.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади в Москве 9 мая.