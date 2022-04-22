Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СК проверит заявления об ударе «Точкой-У» по участникам «Бессмертного полка» в Мариуполе

Георгий Соланович

В мире
СК проверит заявления об ударе «Точкой-У» по участникам «Бессмертного полка» в Мариуполе
Фото: Минобороны РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить слова основателя украинского националистического полка «Азов» Андрея Билецкого о возможном ударе ракетами «Точка-У» по участникам акции «Бессмертный полк» в Мариуполе.

— СК России проанализируют указанные высказывания, дав им уголовно-правовую оценку, а также примут исчерпывающий комплекс мер по установлению лиц, которые участвуют в подготовке преступлений против мира и безопасности человечества, — передает сообщение ведомства ТАСС.

20 апреля сообщалось, что шествие «Бессмертного полка» в Мариуполе пройдет 9 мая. По словам заместителя мэра города Виктории Калачевой, все жители с нетерпением ждут проведения акции.

До этого стало известно, что каждый желающий сможет бесплатно распечатать портреты героев к акции «Бессмертный полк». На сайте проекта можно выбрать оформление для портрета и создать штендер.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади в Москве 9 мая.

Читайте также:
Проверки Следственный комитет Александр Бастрыкин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Все мнения
О проекте