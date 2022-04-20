Заммэра Мариуполя заявила о проведении в городе «Бессмертного полка» 9 мая

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая в Мариуполе. Об этом сообщила заместитель мэра города Виктория Калачева в среду, 20 апреля.

— «Бессмертный полк», я считаю, — самое главное и самое патриотическое мероприятие, которое должно пройти в этом году на 9 мая, — заявила она.

По словам Калачевой, все жители Мариуполя ждут проведения «Бессмертного полка» с нетерпением, передает ТАСС.

До этого стало известно, что каждый желающий сможет бесплатно распечатать портреты героев к акции «Бессмертный полк». На сайте проекта можно выбрать оформление для портрета и создать штендер.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади в Москве 9 мая. Кроме того, на официальном сайте Кремля появилась возможность аккредитации представителей средств массовой информации для освещения генеральной репетиции военного парада и самого парада Победы.

Позже стало известно, что генеральная репетиция военного парада к 77-й годовщине Победы пройдет на Красной площади 7 мая.