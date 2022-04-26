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Путевые работы на центральных участках МЦД-1 и МЦД-2 пройдут с 30 апреля по 4 мая

Араз Салехов

Город
Путевые работы на центральных участках МЦД-1 и МЦД-2 пройдут с 30 апреля по 4 мая
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Белорусское направление Московской железной дороги, станция Фили Карта всех событий

В период с 30 апреля по 4 мая на центральных участках первого и второго маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2) будут проводиться масштабные путевые работы. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

— В начале мая на двух центральных участках Московских центральных диаметров пройдут масштабные путевые работы, направленные на развитие будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4), — говорится в сообщении.

Так, на участке Москва-Смоленская — Фили МЦД-1 с 3:00 30 апреля до 3:00 4 мая не будет движения по первому и второму главным путям, где железнодорожники уложат новую рельсошпальную решетку на другие ординаты, проведут переустройство объектов энергообеспечения. В общей сложности строители планируют уложить 2,2 километра путей.

Это в свою очередь даст возможность начать строительство новой пассажирской инфраструктуры на станции «Беговая» и дополнительных путей для соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений. В эти дни движение поездов будет осуществляться по другим путям, без остановки на станциях «Беговая» и «Тестовская», сообщает пресс-служба.

Также стало известно, что поезда МЦД перевезли более 370 миллионов пассажиров со дня их запуска.

Уточняется, что в январе этого года диаметры перевезли 12,1 миллиона пассажиров, в феврале — 12,4 миллиона, а по итогам марта поток составил 15 миллионов пассажиров.

Помимо этого, специалисты начали работы по реконструкции станции Беговая первого маршрута МЦД-1.

Станция Беговая МЦД-1 станет частью крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ), связывающего МЦД-1, МЦД-4 и Таганско-Краснопресненскую линию метро.

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