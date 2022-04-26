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Вирусолог объяснил, почему в Петербурге пока не отменили масочный режим

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог объяснил, почему в Петербурге пока не отменили масочный режим
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Специалист по вирусологии, руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского» Александр Бутенко пояснил, почему в Петербурге пока не отменен масочный режим.

Он пояснил, что каждый регион самостоятельно принимает решение, когда жители могут ходить без масок, так как везде разная эпидемическая ситуация.

— К вопросу отмены масочного режима надо подходить, учитывая все особенности населенных пунктов и регионов. Так было в течение всей пандемии — везде разные подходы, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

Вирусолог уточнил, что в настоящее время в городе распространены штаммы «омикрон» и «стелс-омикрон», поэтому отмена масочного режима может быть преждевременной.

С 25 апреля в городе была отменена часть ковидных ограничений. Жителям города разрешат посещать экскурсии группами более двадцати человек, а также развлекательные мероприятия на речных трамвайчиках. Стали доступны танцполы на концертах, передает «Царьград».

За прошлую неделю показатель заболеваемости коронавирусом в мире снизился на 28 процентов. С 17 по 23 апреля медики выявили более 4,2 миллиона пациентов COVID-19, сообщает ФАН.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил, что рост заражения коронавирусом в России может произойти во второй половине мая, после праздничных выходных.

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