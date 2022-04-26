Жители столицы решат, какими будут новые экскурсии в рамках акции «День без турникетов»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В проекте «Активный гражданин» началось голосование, посвященное акции «День без турникетов». Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— «День без турникетов» проходит в Москве с 2012 года. Участники акции могут побывать на экскурсиях в инновационных центрах, мастерских, технопарках, ИТ-компаниях и аэропортах, а также посетить мануфактуры и фермерские хозяйства, — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Москвичи выберут отрасли городского хозяйства, о которых они хотели бы узнать больше. Всего предлагается 10 направлений. Предпочтение можно отдать сразу пяти вариантам.

Отмечается, что каждая внесенная сфера охватывает множество направлений. Например, «Природа, экология, энергоэффективность» позволит больше узнать о животноводстве, производстве семян, рыболовстве и прочем. А «Искусство» посвящено галереям, аукционным домам и различным центрам творческой деятельности, передает официальный сайт мэра Москвы.

16 апреля для жителей шести районов Москвы подготовили голосования в «Активном гражданине». Они посвящены 9 Мая, Дню соседей, Дню защиты детей, а также 10-летию присоединения поселения Киевское к Москве.