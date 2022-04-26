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Новую площадку для выгула собак создадут в Южном Тушине в рамках проекта «Питомцы в Москве»

Антон Махов

Город
Новую площадку для выгула собак создадут в Южном Тушине в рамках проекта «Питомцы в Москве»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В рамках городского проекта «Питомцы в Москве» началось строительство новой площадки для выгула собак. Ее возведут в Южном Тушине на территории Кленового сквера, расположенного на улице Лодочной вдоль берега Сходненского деривационного канала. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщила пресс-служба проекта.

Новая площадка будет базироваться на месте уже существующей. По новой концепции почти 520 квадратных метров площадки разделят на функциональные зоны: одна — для выгула, вторая — для тренировок. В тренировочной зоне установят несколько снарядов для дрессировки собак: бум, барьер и мостик. Часть территории оборудуют для отдыха хозяев собак.

К разработке площадки привлекли кинологов из Российской кинологической федерации. Всего в 2022 году по программе «Питомцы в Москве» планируется благоустроить порядка 30 площадок во всех столичных округах, за исключением центра.

22 апреля открылась фотовыставка на Тверском бульваре в рамках фестиваля «Пасхальный дар», она рассказывает о проекте «Питомцы в Москве», а также о том, как в городе создаются и модернизируются площадки для выгула домашних животных.

Проект «Питомцы в Москве», о котором расскажет выставка, — одно из направлений программы мэра столицы «Мой район», предлагающей комплексные решения для благоустройства города.

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