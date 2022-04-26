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Москомархитектура: Производственный комплекс планируется построить на Ферганской улице

Араз Салехов

Город
Москомархитектура: Производственный комплекс планируется построить на Ферганской улице
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Сормовский проезд, 13к2 Карта всех событий

Производственный комплекс собираются возвести в промышленной зоне на Ферганской улице. Об этом во вторник, 26 апреля, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Этот проект будет реализовываться за счет инвестора, а на производстве в будущем появится около 200 новых рабочих мест. Строительство и работа предприятия будут вестись на современном оборудовании, поэтому производство не будет мешать местным жителям, — отметила она.

Появление нового предприятия создаст дополнительные рабочие места для москвичей. Строительство предлагается вести за счет инвестора.

Участок площадью около 0,33 гектара расположен по адресу Сормовский проезд, владение 13, говорится в релизе.

Также стало известно, что в Центральном административном округе Москвы собираются построить два корпуса новых общежитий для студентов ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет).

Данный участок будет расположен по адресу улица Россолимо, владение 11. Он находится позади НИИ глазных болезней и примыкает к Оболенскому переулку.

Юлиана Княжевская Москва Архитектура
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