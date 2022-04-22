Два общежития Сеченовского университета построят на улице Россолимо

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, улица Россолимо, 11А Карта всех событий

В Центральном административном округе Москвы собираются построить два корпуса новых общежитий для студентов ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет). Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Планируется строительство двух пятнадцатиэтажных корпусов общей площадью более 24 тысяч квадратных метров, вписанных в окружающую постройку. Рядом с ними расположена зеленая зона, которая будет пользоваться популярностью у студентов, — заявила она.

Данный участок будет расположен по адресу улица Россолимо, владение 11. Он находится позади НИИ глазных болезней и примыкает к Оболенскому переулку.

Общежитие будет рассчитано более чем на тысячу человек, говорится в релизе.

Помимо этого, Москомархитектура согласовала проект общежитий для студентов и научных сотрудников МГТУ имени Баумана на Госпитальной набережной.

Комнаты общежития рассчитаны на двух человек. Кроме того, в комплексе расположатся образовательно-досуговый центр, а также объекты спортивной и социальной инфраструктуры.

Также стало известно, что в районе Косино-Ухтомский возведут детский сад на 300 мест.

Объект будет расположен по адресу Ветлужская улица, дом 4а. Там также появится бассейн.