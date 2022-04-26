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Склад с контрафактным алкоголем на три миллиона рублей обнаружили в Одинцове

Елена Самойлова

Происшествия
Склад с контрафактным алкоголем на три миллиона рублей обнаружили в Одинцове
Фото: МВД Медиа

Склад с контрафактным алкоголем на три миллиона рублей обнаружили в Одинцове. Об этом во вторник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, местный житель организовал производство алкоголя в нескольких гаражах города, там же он и хранил бутылки с готовой продукцией. При этом лицензий на производство и оборот этилового спирта у мужчины не было.

— В ходе обысков в трех гаражах оперативники обнаружили канистры со спиртосодержащей жидкостью, более 12 тысяч бутылок с водкой, вином и коньяком, а также оборудование и тара для кустарного розлива алкоголя, — отметили в пресс-службе.

Проведенная экспертиза показала, что изъятый товар не соответствует требованиям ГОСТ. Задержанный пояснил, что планировал продавать произведенные напитки, общая стоимость которых превысила три миллиона рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

15 апреля полицейские изъяли контрафактный алкоголь на сумму почти миллион рублей в Смоленске. Мужчина хранил спирт в постройке во дворе своего дома — разбавлял его водой и разливал по бутылкам с этикетками известных алкогольных брендов. Готовые экземпляры хранились также в двух дополнительных складских помещениях, которые подозреваемый арендовал.

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