Россияне стали чаще покупать товары для пикника

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С приходом весны россияне стали массово готовиться к сезону шашлыков. Аналитики фиксируют всплеск продаж товаров, необходимых для приготовления шашлыка или организации пикника.

Чаще всего россияне приобретают шампуры, мангалы и средства для розжига. Продажи отдельных категорий товаров быстрее всего растут по пятницам, когда россияне планируют отдых в выходные дни, передает Life.ru.

— Продажи товаров для пикника выросли в три раза за первую половину апреля к аналогичному периоду прошлого года, — отмечают эксперты.

Отмечается, что в этом году россияне стали чаще покупать прочные шампуры длиной около 70 сантиметров с жаростойкими ручками. Такие модели лидируют почти во всех регионах. А вот мангалы россияне чаще всего выбирают легкие и складные, чтобы их было удобно брать с собой.

Больше всего покупок в категории товаров для шашлыков и пикника в апреле совершили жители Московской области. На второе место по количеству покупок вышли москвичи, на третьем — петербуржцы.

Ранее «Вечерняя Москва» рассказала о том, где в столице можно пожарить шашлыки и как это сделать безопасно.