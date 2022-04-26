Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россияне стали чаще покупать товары для пикника

Ирина Игнатенко

Общество
Россияне стали чаще покупать товары для пикника
Фото: Unsplash

С приходом весны россияне стали массово готовиться к сезону шашлыков. Аналитики фиксируют всплеск продаж товаров, необходимых для приготовления шашлыка или организации пикника.

Чаще всего россияне приобретают шампуры, мангалы и средства для розжига. Продажи отдельных категорий товаров быстрее всего растут по пятницам, когда россияне планируют отдых в выходные дни, передает Life.ru.

— Продажи товаров для пикника выросли в три раза за первую половину апреля к аналогичному периоду прошлого года, — отмечают эксперты.

Отмечается, что в этом году россияне стали чаще покупать прочные шампуры длиной около 70 сантиметров с жаростойкими ручками. Такие модели лидируют почти во всех регионах. А вот мангалы россияне чаще всего выбирают легкие и складные, чтобы их было удобно брать с собой.

Больше всего покупок в категории товаров для шашлыков и пикника в апреле совершили жители Московской области. На второе место по количеству покупок вышли москвичи, на третьем — петербуржцы.

Ранее «Вечерняя Москва» рассказала о том, где в столице можно пожарить шашлыки и как это сделать безопасно.

покупки весна пикник
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces, или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте