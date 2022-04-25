Где в Москве можно пожарить шашлыки на майских праздниках 2022

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В 2022 году майские праздники продлятся с 1 по 3 и с 7 по 10 мая. В этот период многие россияне традиционно предпочитают отдыхать на природе и устраивать пикники. «Вечерняя Москва» рассказывает о том, где в столице можно пожарить шашлыки и как это сделать безопасно.

Где в Москве разрешено устраивать пикники

В Москве официально разрешено выходить на пикник во все городские парки и скверы. Единственное исключение — заповедные зоны и коммерческие участки, где нельзя отдыхать указанным образом.

Также стоит обратить внимание на то, что использование мангала и разжигание костра допущено не во всех парках и скверах. Это можно сделать только в специальных зонах, отведенных для пикника. Со списком таких территорий можно ознакомиться при помощи интерактивной карты на Портале открытых данных Правительства Москвы.

Многие из таких точек оборудованы необходимой для комфортного отдыха инфраструктурой. Все зоны для пикника включают столы и скамейки, песок, противопожарный мангал и мусорные баки. В некоторых есть Wi-Fi и туалеты. За отдельную плату можно арендовать крытую беседку.

Власти столицы отмечают, что в период майских праздников бывает достаточно проблематично найти свободную площадку для пикника. Рекомендуется приходить на желаемое место с утра, чтобы разместиться на природе бесплатно.

Какие штрафы предусмотрены за нарушения

Разжигание костра или использование мангала в неположенном месте карается штрафом до 5000 рублей. Это является административным правонарушением. Аналогичный штраф можно получить за поджог хвороста, травы и других легко возгораемых материалов.

В парках Москвы запрещено употреблять алкоголь и находиться в состоянии алкогольного опьянения: эти территории являются общественными местами. Штраф за нарушение этих правил составляет от 500 до 1500 рублей.

Также не следует купаться в местах, где это делать запрещено. В большинстве водоемов Москвы нельзя купаться. О том, где это можно делать, можно узнать здесь.

Правила безопасности

Во время пикника не стоит забывать о базовых правилах безопасности. За огнем следует внимательно следить и не оставлять его без присмотра. Не стоит допускать взаимодействия детей с огнем.

Костры можно разводить только в специально отведенных для этого местах. Важно проследить, чтобы пламя было вдалеке от сухой травы, ветвей и пней.

Если произошло возгорание, нужно попытаться предотвратить распространение огня. МЧС советует захлестывать огонь зелеными ветками, «сметая» его в сторону очага. Небольшие языки пламени можно затаптывать ногами. Также следует засыпать огонь землей. В случае если огонь продолжит распространяться, нужно незамедлительно обратиться за помощью в экстренные службы по телефонам 112, 01, 101.

В конце пикника нужно залить огонь водой и дождаться, когда пламя полностью исчезнет. Только после этого можно уходить.

Кроме того, не забудьте взять на пикник аптечку.

Правила пребывания на особо охраняемой природной территории

Находясь на особо охраняемой природной территории, нельзя: