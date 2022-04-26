Розенбаум показал, как выглядит после операции по удалению опухоли

Фото: gov.spb.ru

Народный артист России Александр Розенбаум показал, как выглядит спустя три года после перенесенной операции по удалению раковой опухоли.

Артист никогда не подтверждал наличие онкологического заболевания. Он часто заявлял, что не любит обсуждать свое здоровье. Однако в 2019 году, по сообщениям анонимных источников, Розенбаум перенес операцию по удалению раковой опухоли.

В свое время тайну артиста раскрыл Иосиф Кобзон, который также боролся с болезнью, но скончался.

Спустя три года Розенбаума не узнать. Как пишет Пятый канал, публикующий фото артиста, он заметно постарел.

Хоть музыканта и перестала тревожить болезнь, его поклонники замечают сильные перемены во внешности. Его кожа утратила румянец, морщины стали еще глубже, а скулы стали узкими.

22 апреля продюсер Димы Билана Яна Рудковская рассказала о состоянии певца. По ее словам, артист перенес ряд хирургических вмешательств и в данный момент проходит курс реабилитации. Рудковская отметила, что он до сих пор не выписался из больницы, но его отпускают домой.