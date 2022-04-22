Рудковская рассказала о состоянии Билана после операции

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Российский певец Дима Билан восстанавливается после перенесенного хирургического вмешательства и до сих пор не выписался из больницы. Об этом рассказала продюсер Яна Рудковская на вручении музыкальной премии «Новое радио Awards».

Певец удостоился победы в номинации «Лучший артист», однако не смогу посетить церемонию по состоянию здоровья. Представлявшая его на мероприятии Яна Рудковская подтвердила, что Билан перенес несколько операций. Она отказалась называть его диагноз, сославшись на то, что это медицинская тайна.

— Когда-нибудь, если Дима захочет, он сам об этом расскажет. Могу лишь сказать, что речь про хроническое заболевание, которое можно вылечить и восстановиться, — приводит слова продюсера издание dni.ru.

Рудковская уточнила, что в настоящее время Билан проходит реабилитацию. Певец еще не выписан из больницы, однако его отпускают домой. Пока врачи не советуют артисту «много тусоваться», однако он собирается уже в конце апреля вернуться к работе, отметила продюсер.

— Вы даже не представляете, сколько дуэтов вас ожидает! Он решил, что в 40 лет у него будут одни хиты и одни дуэты. Это будет просто разрыв! — заявила она.

18 марта Дима Билан шокировал поклонников новостью, что ему провели двухчасовую операцию. Причины хирургического вмешательства артист не называл.

За несколько дней до этого певец сообщил, что находится в одной из московских клиник. Он записал видеообращение к своим фанатам, где решил рассказать о своей болезни, которая преследует его с 12 лет. Музыкант заявил, что лишь сейчас у него нашлось время для того, чтобы решить эту проблему. При этом певец отказался вдаваться в подробности, не назвав конкретное заболевание.

29 марта Билан рассказал, что восстанавливается после операции. По его словам, уже в мае у него начнется большой тур по России.