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Авиасообщение над Варшавой ограничат из-за нехватки диспетчеров

Полина Долганова

В мире
Авиасообщение над Варшавой ограничат из-за нехватки диспетчеров
Фото: Unsplash

В Польше вводится ограничение воздушного движения из-за проблем с авиадиспетчерами. Об этом стало известно во вторник, 26 апреля.

Конфликт между профсоюзом и агентством продолжается уже около года: авиационные диспетчеры жалуются на низкие заработные платы и неподходящие трудовые условия.

Распоряжение распространяется на аэропорты Варшавы, а именно — на аэропорт имени Фредерика Шопена (EPWA) и аэропорт Модлин (EPMO).

Уточняется, что рейсы могут выполняться в период между 09:30 и 17:00 по местному времени при условии обеспечения службами воздушного движения, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что российские авиакомпании смогут полностью «пересесть» на отечественные самолеты к 2030 году, основными из них будут Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21. Такое мнение высказал главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в среду, 13 апреля. Однако, уточнил он, на данный момент необходимо полностью «импортозаместить» их комплектующие. Следует провести полное импортозамещение всех систем отечественных самолетов.

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