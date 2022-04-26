Московские врачи вылечили от коронавируса 884 человека за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Столичные врачи за прошедшие сутки вылечили еще 884 человека от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего от ковида вылечили более 2,5 миллиона человек. За последние сутки в городе выявлено 378 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализированными оказались 169 москвичей.

Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключен 101 человек, скончались от ковида 19 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на ковид, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Также стало известно, что за прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 7107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За последние 24 часа в РФ от ковида скончались 176 человек, еще 3161 пациент был госпитализирован в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от ковида 11 899 граждан.