Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские врачи вылечили от коронавируса 884 человека за сутки

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили от коронавируса 884 человека за сутки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Столичные врачи за прошедшие сутки вылечили еще 884 человека от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего от ковида вылечили более 2,5 миллиона человек. За последние сутки в городе выявлено 378 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализированными оказались 169 москвичей.

Московские врачи вылечили от коронавируса 884 человека за сутки Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключен 101 человек, скончались от ковида 19 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на ковид, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Также стало известно, что за прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 7107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За последние 24 часа в РФ от ковида скончались 176 человек, еще 3161 пациент был госпитализирован в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от ковида 11 899 граждан.

Статистика Москва Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте