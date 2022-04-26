В России выявили 7107 случаев коронавируса за сутки

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 7107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За последние 24 часа в РФ от ковида скончались 176 человек, еще 3161 пациент был госпитализирован в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от ковида 11 899 граждан, уточняется на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

22 апреля главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков заявил, что после майских праздников маловероятен всплеск заражения коронавирусной инфекцией.

По его словам, у россиян выработался иммунитет, поэтому службы здравоохранения работают не в полную мощность, а вполсилы. Он напомнил, что недавно прошла волна заражения штаммом «омикрон». Большинство людей перенесли его бессимптомно. В связи с этим текущий уровень заболеваемости резко понизился.