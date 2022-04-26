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Стали известны самые популярные внутренние направления на майские праздники

Ирина Игнатенко

Общество
Стали известны самые популярные внутренние направления на майские праздники
Фото: Pixabay

Коммерческий директор сервиса бронирования отелей BRONEVIK.com Алексей Исаев назвал самые популярные внутренние направления на майские праздники.

Первое место досталось Казани, затем идут Петербург, Нижний Новгород, Кисловодск, Москва, Волгоград, Ярославль, Махачкала.

Он отметил, что все чаще россияне выбирают для поездок Дагестан и Камчатку, так как в таких поездках можно увидеть уникальные места и получить грандиозные впечатления.

— Дагестан — там сумасшедшей красоты горы, места, Камчатка. В России очень много мест, где можно отдохнуть, главное понять — с какой целью ехать, — рассказал Исаев в комментарии НСН.

При этом, по словам Алексея Исаева, на некоторых направлениях сохраняются проблемы с размещением, например, на Алтае.

Ранее сообщалось, что Московская область вошла в пятерку лидеров среди наиболее востребованных направлений по программе туристического кешбэка с начала года. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила глава регионального министерства культуры и туризма Елена Харламова.

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