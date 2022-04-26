Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В России появятся новые отели и гостиницы

Ирина Игнатенко

Общество
В России появятся новые отели и гостиницы
Фото: pixabay.com

В России активно продолжается процесс обеспечения туристической инфраструктурой популярных внутренних направлений. Об этом рассказал директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

Он отметил, что два года назад в России была создана корпорация «Туризм.РФ», основная задача которой — развитие инфраструктуры, в первую очередь объектов размещения в регионах. В настоящее время существует необходимость ускорить этот процесс.

— Если раньше, условно говоря, в год сдавалось десять отелей по России, то теперь речь должна идти о 25–30. Конечно, есть куда расти, но в этом году ожидается прирост, — отметил Осауленко в комментарии НСН.

Он отметил, что, например, на Камчатке в настоящее время нет ни одного пятизвездочного отеля. Но к 2023 году должны построить две гостиницы такого уровня.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о самых популярных у туристов функциях Russpass. Лидирующей функцией сервиса стало прямое бронирование номеров в отелях. Для того чтобы выбрать гостиницу, следует открыть главную страницу сайта и зайти в раздел «Отели». Там понадобится задать параметры поиска: город, в котором находится гостиница, даты поездки, число гостей.

турпоездки Туризм Отели
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте