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Совет Федерации упростил открытие счетов в банках для иностранных компаний

Полина Долганова

Общество
Совет Федерации упростил открытие счетов в банках для иностранных компаний
Фото: Пресс-служба Госдумы

Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил поправки, которые упрощают постановку на налоговый учет зарубежных компаний, планирующих открыть счет в российском банке, в том числе для оплаты поставок газа в рублях. Об этом стало известно во вторник, 26 апреля.

Уточняется, что теперь зарубежные компании смогут встать на учет в налоговой службе в России по заявлению российского банка, в котором открывается счет.

Другое нововведение распространяется на налогоплательщиков, которые не попадают под налоговый мониторинг. Их уточненные декларации будут учитываться при расчетах с российским бюджетом после камеральной налоговой проверки документа.

Поправки также предполагают смягчение условий для признания попавшей под санкции компании, которая в порядке редомициляции была зарегистрирована как международная холдинговая компания, передает РИА Новости.

До этого независимый аналитик, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев предположил, что западные компании вернутся на российский рынок в июле. Эксперт отметил, что многочисленные санкционные ограничения обернулись против иностранных предприятий, они остались без многомиллионной выручки после ухода с российского рынка. Он также добавил, что многие компании не объявляли об окончательном уходе, а просто приостановили деятельность для налаживания логистических процессов.

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