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ФОК с бассейном возведут в Головинском районе Москвы

Александр Афонин

Город
ФОК с бассейном возведут в Головинском районе Москвы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Солнечногорский проезд, 17 Карта всех событий

Москомархитектура одобрила проект физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, который планируют построить в Солнечногорском проезде. Об этом во вторник, 26 апреля, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Строение оформят в черном цвете и украсят золотистыми орнаментами. Для отделки используют глазурованные и фактурные терракотовые панели, а также алюминиевые рамы.

— Проект со смелым цветовым решением: темный цвет будет служить фоном для ярких схематичных узоров в виде волны и звездочек, которые расположатся по всему зданию. Помимо этого, большой процент поверхностей займет витражное остекление, — сказал он.

Внутри трехэтажного здания расположится бассейн с восемью дорожками длиной 25 метров, а также тренажерный и игровой залы для занятий мини-футболом, баскетболом и волейболом. Их обеспечат вспомогательными помещениями, раздевалками и душевыми.

До этого Кузнецов сообщил, что на Новохохловской улице реконструируют девятиэтажный гараж под офисное здание. Общая площадь строения составляет около 18 тысяч квадратных метров.

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