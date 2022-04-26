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Девятиэтажный гараж на Новохохловской улице превратят в офис

Александр Афонин

Город
Девятиэтажный гараж на Новохохловской улице превратят в офис
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Новохохловская улица, 29 Карта всех событий

Девятиэтажный гараж, расположенный на Новохохловской улице, будет реконструирован под офисное здание. Об этом рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов во вторник, 26 апреля.

— Москомархитектура согласовала проект реконструкции многоэтажного паркинга на юго-востоке Москвы. Он будет преобразован в офисное здание, — сказал он.

Кузнецов добавил, что в ходе работ строители установят перекрытия, демонтируют рампу, установят окна и необходимую инженерию.

Помещения будущего офиса приспособят для удобства маломобильных граждан. На первом этаже разместят кафе на 52 места. Благодаря большому проценту остекления в здании будет много солнечного света.

Общая площадь строения составляет около 18 тысяч квадратных метров.

До этого председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что на Ферганской улице построят производственный комплекс. Проект будет реализован за счет инвесторов, а на производстве появится около 200 новых рабочих мест.

Строительство Сергей Кузнецов Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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