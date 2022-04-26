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Более 2,8 миллиона поездок совершили пассажиры в подмосковных автобусах на Пасху

Ирина Игнатенко

Общество
Более 2,8 миллиона поездок совершили пассажиры в подмосковных автобусах на Пасху
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Во время пасхальных праздников жители и гости Подмосковья совершили более 2,8 миллиона поездок на региональных маршрутах автобусов, что на 4 процента больше доковидных показателей. Специально на время праздника было запущено 80 дополнительных автобусов до церквей и храмов.

В пасхальную ночь было совершено более 35 000 поездок. Для удобства жителей режим работы был продлен до 2 часов ночи. В транспортной работе было задействовано порядка 2 тысяч автобусов. Некоторыми маршрутами можно было пользоваться бесплатно, передает РИАМО.

Наибольшей популярностью у пассажиров пользовались маршруты №22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)» — более 20 000 пассажиров, №368 «ст. МЦД Долгопрудная – Москва (м. «Ховрино»)» — более 16 000 пассажиров. А свыше 14 тысяч человек за этот период ездили по маршруту №9 «Доможирово - ул. Климова - п. Октября – Доможирово», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Более 7,2 тысячи раз поездки оплатили соцкартами, свыше 1,1 тысячи раз — банковскими картами.

Число задержек на московских маршрутах наземного транспорта сократилось на 19 процентов в 2021 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Транспорт Подмосковье Пасха
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